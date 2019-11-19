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19.11.19 11:02

Росіяни взагалі не зможуть купувати українську землю, - уповноважений президента Роман Лещенко

Уповноважений президента України із земельних питань Роман Лещенко наголошує, що за наявності громадян Російської Федерації серед засновників українських компаній, що купують українську землю сільськогосподарського призначення, застосовуватиметься механізм спецконфіскації власності на користь держави, прописаний у законі про ринок землі.

Росіяни взагалі не зможуть купувати українську землю, - уповноважений президента Роман Лещенко

"У законі буде чітко прописано, в перехідних положеннях, що питання про допуск іноземців (до купівлі с/г землі. - Ред.) лише через всеукраїнський референдум. До цього моменту - жодних іноземців. Росіяни в принципі не обговорюються. Це країна-агресор, вони в жодному разі не купуватимуть землю. Якщо за якимись механізмами десь з'являються росіяни, ми здійснюємо спецконфіскацію в дохід держави. У законі цю санкційну норму буде чітко прописано", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в законі чітко буде прописано, що засновниками українських компаній, котрі мають право купувати землю, можуть бути лише громадяни України, які не мають подвійного громадянства, які проживають на території України і виключно вони є засновниками цих юридичних осіб.

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"У нас будуть прямі корпоративні відносини. Тобто не офшор на Кіпрі, потім ще один офшор, а потім якась особа буде засновником. Ми це робимо для того, щоб була прозора структура власності юридичних осіб", - зазначив Лещенко.

Уповноважений президента України зазначив, що українське суспільство не приймає продаж землі іноземцям, тому Володимир Зеленський чітко заявив, що це питання буде винесено на всеукраїнський референдум.

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