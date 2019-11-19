В ідеалі з часом ми маємо перейти на контрактну основу роботи вчителів, - міністерка освіти Новосад

Про це вона сказала в інтерв'ю Цензор.НЕТ, відповідаючи на запитання, як потрібно боротися з учителями, які не викладають предмет, а вдаються до особистих роздумів під час уроку, і чи можна такі речі прописати в якомусь контракті.

"Вчитель за бажанням може укладати контракт зі школою. В ідеалі з часом взагалі маємо перейти на контрактну основу роботи вчителів, де дуже чітко описуються обов’язки усіх сторін і права усіх сторін. Але що стосується якісного викладання, то дуже складно прописати до деталей у контракті, що ти маєш викладати на уроці. Як на мене, питання того, наскільки якісно і цікаво викладає вчитель – це також фактор постійного професійного зростання і підвищення кваліфікації вчителя. Ми насправді маємо побудувати таку систему, яка б їм давала можливості це робити", - сказала Новосад.

На її думку, багато нарікань на вчителів з'являються, зокрема, тому що у них немає доступу до сучасних професійних методик викладання, до сучасного змісту, який змінюється.

"От що вони вивчили в університеті 30 років тому, і що їм раз на 5 років вкладають в інституті післядипломної освіти в голову - те вони дуже часто і ретранслюють. Насправді ми від цього дуже хочемо відійти - і вже рухаємось у цьому напрямку, щоб у вчителів була можливість через неурядові організації і приватні ініціативи, які займаються промоцією освіти, підвищувати свій фаховий рівень і отримувати нові і сучасні навички", - сказала Новосад.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Новосад вважає, що в Україні занадто багато вчителів: Це проблема, їм доведеться перекваліфіковуватися