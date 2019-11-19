Поліцейські затримали в Миколаєві 65-річного діда, який зґвалтував свою п'ятирічну онуку

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у вівторок, 19 листопада, повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївській області.

"З відповідною заявою 18 листопада в поліцію звернулася її мати. За попередньою інформацією, жінка залишила п'ятирічну дочку у свого вітчима, діда постраждалої, а коли забирала, виявила на її нижній білизні плями крові.

Дівчинку оглянули лікарі і підтвердили наявність у неї тілесних ушкоджень в ділянці статевих органів. Дитина свідчить, що завдав їх дідусь ", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що 65-річного чоловіка, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за тяжкий злочин, слідчі затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України "Зґвалтування". Санкція статті передбачає до 15 років ув'язнення.

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