Україна збереже євроінтеграційний і євроатлантичний шлях свого розвитку, - Гончарук

Про це сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час українсько-чеського бізнес-форуму в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна збереже євроінтеграційний і євроатлантичний шлях свого розвитку і буде намагатися максимально поглиблювати ділові, політичні, культурні зв'язки з Європою", - зазначив Гончарук.

Він додав, що уряд налаштований працювати максимально швидко, щоб Україна адаптувала свої стандарти до стандартів ЄС.

Також прем'єр-міністр зазначив, що в країні є багато проблем, які потрібно вирішити, це, зокрема, "пострадянські обмеження на продаж землі, рух капіталів, ринку праці".

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Крім того, Гончарук зазначив, що в Кабміні створено спеціальний офіс для роботи з великими інвесторами. Він закликав бізнесменів звертатися туди в разі проблем або незручностей в роботі з органами влади.

"Ми дуже раді українським і чеським компаніям, які ухвалили рішення працювати з Україною і в Україні", - додав Гончарук і запевнив, що уряд зробить все, щоб бізнесу працювалося комфортно.

На відкритті форуму також виступив прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш.

"Україна є дуже перспективною територією, історично і географічно наближеною до нас. Торгівля між нашими країнами зростає", - сказав Бабіш.

За його словами, в 2018 році частка експорту Чеської Республіки в ЄС досягла 78%. "Ми бачимо таку ж можливість експорту і в Україну", - додав чеський прем'єр.

На його думку, було б дуже добре поновити роботу комісії, яка займалася подальшим розвитком відносин України і Чехії. За словами глави чеського уряду, країна готова брати участь у реалізації низки проєктів в Україні.

"Чеська Республіка має дуже хороші економічні результати. У нас найнижче безробіття і державний борг, я думаю, що це дуже важливо", - підкреслив прем'єр Чехії.

В рамках форуму відбулося підписання низки документів про співробітництво між українськими та чеськими компаніями.