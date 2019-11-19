До кінця року представимо для обговорення новий стандарт навичок, які має отримати дитина в садочку, - Новосад

Про це розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ міністерка освіти Ганна Новосад.

"Дошкільна освіта має отримати належну увагу - як її почала отримувати шкільна освіта з впровадженням нової української школи. І завдання, яке ми перед собою ставимо і вже почали над цим працювати – це поєднання змін у дошкільній, яке логічно передує школі, зі змінами в початковій школі. Про що я говорю? Передовсім ми хочемо оновити базовий компонент дошкільної освіти. Це стандарт дошкільної освіти, який визначає очікувані результати, що дитинка на виході з дошкілля мала би знати і вміти, які відповідно до вікових особливостей навички вона мала би отримати. Ось такий стандарт ми до кінця року презентуємо в новому драфті (проєкт. - Ред.) до обговорення", - сказала Новосад.

Міністерка освіти зазначила, що до нового проєкту міністерство також планує додати своєрідний контрольний список, який би дав можливість подивитися, відповідно до стандарту, що дійсно конкретна дитина вміє, може, як вона почувається в соціумі і як володіє навичками самообслуговування.

"Все-таки дитина вперше приходить до школи. З одного боку, вже жодних іспитів на вступ до першого класу немає", - додала Новосад.

За словами Новосад, міністерство також робитиме програми перепідготовки вихователів.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": В ідеалі з часом ми маємо перейти на контрактну основу роботи вчителів, - міністерка освіти Новосад