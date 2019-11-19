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19.11.19 12:30

Йованович була не проти залишитися послом в Україні, - заступник Помпео Гейл

Експосол США в Києві Марі Йованович добре виконувала свої обов'язки і була не проти продовжити свою дипломатичну місію в Україні.

Йованович була не проти залишитися послом в Україні, - заступник Помпео Гейл

Про це заявив заступник державного секретаря США з політичних питань Девід Гейл під час надання свідчень комітетам Конгресу США в межах розслідування справи про імпічмент Трампа, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я відчував, що вона робить дуже гарно свою роботу, тому я запитав її, чи не хоче вона затриматися на посаді довше. Вона сказала, що має подумати про це. Вона звернулася до мене згодом та сказала, що готова залишитися на довше", - сказав Гейл.

Він також зазначив, що передав слова Йованович голові Європейського бюро адміністрації Білого дому, щоб там ухвалили рішення щодо цього питання.

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