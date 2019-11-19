Десятки діячів культури і науки просять прем'єр-міністра Гончарука призначити мовного омбудсмена всупереч затягуванню Мін'юсту

Як повідомляє Цензор.НЕТ, звернення оприлюднено 18 листопада.

"Ми глибоко занепокоєні станом виконання Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" і спробами нівелювати роль ключової інституції, покликаної втілювати цей закон.



Не можна не відзначити позитивних кроків, здійснених урядом, міністерством освіти і науки та міністерством фінансів: створено Комісію зі стандартів державної мови, в бюджеті на наступний рік передбачено кошти на реалізацію закону. Але системної роботи з імплементації, популяризації і контролю за виконанням закону про державну мову владою, на жаль, не ведеться.



Ті норми закону, які вже набули чинності, масово порушуються. І пов’язано це не лише з небажанням багатьох посадовців забезпечувати їх виконання, але в першу чергу з тим, що уряд досі не призначив Уповноваженого з захисту державної мови.



Уряд мав призначити Уповноваженого ще до 16 жовтня. Але з трьох органів влади, зобов’язаних внести кандидатури на посаду Уповноваженого, на той час це зробив лише один – Уповноважений Верховної Ради з прав людини.



Міністр юстиції, по суті, відмовився вносити кандидатуру", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що кандидатуру мовного омбудсмена від Міністерства культури, молоді та спорту було внесено лише кілька днів тому:

"Міністр культури, молоді та спорту кілька місяців зволікав з поданням під приводом пошуку найкращого кандидата. Але у підсумку подав кандидатуру завідувачки кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили (Миколаїв) Тетяни Монахової. Не маючи нічого проти пані Монахової як людини, ми разом з тим змушені нагадати: закон передбачає призначення на цю посаду кандидата, який "має досвід правозахисної діяльності або досвід діяльності із захисту державної мови та здатний за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнями виконувати відповідні посадові обов’язки".



Ця вимога не випадкова. Уповноважений має надійно захищати право кожного на отримання інформації та послуг української мовою і ефективно протистояти зусиллям Москви та її п’ятої колони з підриву позицій державної мови як елементу конституційного ладу і державної єдності України.



Однак міністр Бородянський відкинув подані на його розгляд кандидатури людей, які системно й успішно захищали українську мову, і пропонує натомість людину, яка не відзначилася жодними публічними діями з підтримки закону про державну мову чи захисту мовних прав українців. Такий крок міністра важко розцінити інакше як прагнення нівелювати роль і значення інституту Уповноваженого".

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Підписанти просять прем'єра Гончарука призначити на пост мовного омбудсмена Тараса Кременя, кандидатуру якого ще влітку подав Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Серед підписантів звернення - професор Володимир Василенко, доктор наук, перший, а нині почесний ректор НУ "Києво-Могилянська академія" В'ячеслав Брюховецький, видавець і поет Іван Малкович, ексміністр культури, актор Євген Нищук, філолог і телеведучий Олександр Авраменко, голова "Просвіти" Павло Мовчан, історик і журналіст Вахтанг Кіпіані, письменник, лауреат Шевченківської премії Петро Мідянка, доктор фізико-математичних наук Максим Стріха.

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