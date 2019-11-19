На саміті в "нормандському форматі" можуть підписати документ про перспективи врегулювання на Донбасі, - "Интерфакс"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це російському "Интерфаксу" повідомило інформоване джерело

"Підготовлено та погоджено проєкт документа, який може бути запропоновано главам держав для підписання за підсумками саміту. Він має рамковий характер і містить перелік наступних кроків врегулювання під егідою "нормандського формату" в руслі Мінського комплексу заходів як основи мирного процесу", - зазначило джерело.

За його словами, лідери висловлять прихильність політичному шляху врегулювання конфлікту за допомогою Мінського комплексу заходів.

"При цьому за основу буде взято так звану формулу Штайнмаєра, яку погодила раніше контактна група. Передбачається комплекс кроків з її подальшої імплементації сторонами, щоб запустити в регіоні політичний процес шляхом проведення місцевих виборів під міжнародним контролем після надання окремим районам Донбасу особливого статусу з перспективою його подальшого закріплення на постійній основі після публікації звіту про проведення виборів БДІПЛ ОБСЄ", - повідомило джерело.

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Водночас документ, за словами джерела, не містить конкретних кроків у частині негайного передання Києву контролю над ділянкою кордону на Донбасі.

Джерело скептично поставилося до прогнозів можливості повноцінної двосторонньої зустрічі лідерів Росії та України на полях саміту. "Можливо, що називається, "на ногах" щось і станеться. Але я сильно сумніваюся в можливості повноформатного двостороннього діалогу (Росії та України) на полях саміту. Порядок такого роду діалогу поки що передбачається нечітким", - зазначило джерело.

Тим часом, за його словами, саміт також може стати стимулом форсування гуманітарних процесів на Донбасі.

"Йдеться про обмін полоненими за формулою "всіх встановлених на всіх встановлених". Саміт тут може стати таким собі драйвером. Отже, може бути зроблена спроба здійснити обмін до кінця року, вже в грудні в прив'язці до зустрічі. Однак остаточно це питання все ще не вирішене, проходить стадію обговорень", - заявило джерело.

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На саміті, як очікується, не порушуватиметься питання зміни формату Мінських угод. "Про відмову від Мінського формату або його зміну не йдеться. На саміті це питання порушуватися не буде", - поінформувало джерело.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном. У результаті розмови усіма сторонами узгоджено дату проведення саміту - 9 грудня в Парижі.