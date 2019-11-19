Сподіваємося, що зустріч у нормандському форматі 9 грудня завершиться конкретними результатами, а не тільки деклараціями, - прем'єр Чехії Бабіш

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це сьогодні на спільному брифінгу з прем'єр-міністром України заявив прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш.

Бабіш зазначив, що приїхав в Україну насамперед із чіткою позицією підтримки українського суверенітету та цілісності країни.

"Ми не бачимо іншої можливості подальшого розвитку подій, ніж урегулювання ситуації мирним шляхом, відновлення суверенітету мирним шляхом, тому ми високо цінуємо кроки, які Україна зробила на шляху до зустрічі в нормандському форматі, і дуже сподіваємося, що зустріч 9 грудня завершиться конкретними результатами, а не тільки деклараціями", - сказав він.

Він додав, що Чехія засуджує окупацію Криму і підтримує ініціативи, спрямовані на підтримку прав людини на півострові.

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Нагадаємо, 15 листопада Офіс Президента назвав узгоджену дату переговорів у нормандському форматі.

Потім Пєсков підтвердив, що закон про статус Донбасу не є умовою для саміту.