ГПУ домоглася повернення державі Одеського портового елеватора

Про це повідомляє пресслужба ГПУ, інформує Цензор.НЕТ.

13 листопада 2019 року касаційний господарський суд у складі Верховного Суду залишив без задоволення касаційну скаргу ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України", яке намагалося зберегти у приватній власності цілісний майновий комплекс Одеського портового елеватора вартістю понад 261 млн грн.

Так, у квітні 2018 року прокуратура Одеської області в інтересах держави звернулася до суду з позовом про визнання права державної власності на цілісний майновий комплекс Одеського портового елеватора і скасування рішення про державну реєстрацію права приватної власності. Відповідачем у справі стало ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України". Слід зазначити, що вказаний майновий комплекс не міг бути внесений до статутного фонду вказаного суб’єкта господарювання, оскільки включений до переліку об’єктів, які не підлягали приватизації.



Позовні вимоги прокурора були задоволені рішенням господарського суду Одеської області та залишені без змін постановою Південно-західного апеляційного господарського суду. Проте, вказане ПАТ ці судові рішення оскаржило до суду касаційної інстанції, який також залишив їх без змін.

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