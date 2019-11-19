Команда РНБО працює над створенням Нацплатформи примирення і єдності, - Сивохо

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Укрінформу".

"Наша команда вже зараз працює над створенням Національної платформи примирення і єдності. Ми залучаємо міжнародних фахівців-практиків з рішення військових конфліктів, аналізуємо досвід Ірландії, Боснії та інших країн. Так легше знайти найбільш правильні і вже перевірені варіанти вирішення конфліктів - і перекласти цей досвід на наші ситуацію, ментальність і сприйняття", - зазначив Сивохо.

Що стосується культурного відновлення, Сивохо повідомив, що його команда буде говорити з людьми з територій окупованого Донбасу "мовою спорту, культури і бізнесу".

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