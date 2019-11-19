Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
19.11.19 13:15

РосЗМІ поширюють фейки про те, що Єврокомісія рекомендувала Україні купувати газ безпосередньо у "Газпрому", - "Нафтогаз"

Російські новинні агентства поширюють фейкову інформацію про те, що Єврокомісія рекомендувала Україні відновити прямі закупівлі газу в "Газпрому".

РосЗМІ поширюють фейки про те, що Єврокомісія рекомендувала Україні купувати газ безпосередньо у "Газпрому", - "Нафтогаз"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз".

У НАК зазначають, що Єврокомісія рекомендувала "Газпрому": укласти довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС.

" А ось ці спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску - неправда. Здається, за часів СРСР уповноважені заяви ТАСС були більш елегантні)", - повідомили в пресслужбі "Нафтогазу".

"Випереджаючи наступні одкровення джерела ТАСС у Брюсселі: там також не підтримують прагнення "Газпрому" за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі", - підсумували в НАК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відмова від претензій "Нафтогазу" до "Газпрому" в арбітражах є економічно недоцільною, - Вітренко

РосЗМІ поширюють фейки про те, що Єврокомісія рекомендувала Україні купувати газ безпосередньо у Газпрому, - Нафтогаз 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100