РосЗМІ поширюють фейки про те, що Єврокомісія рекомендувала Україні купувати газ безпосередньо у "Газпрому", - "Нафтогаз"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз".

У НАК зазначають, що Єврокомісія рекомендувала "Газпрому": укласти довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС.

" А ось ці спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску - неправда. Здається, за часів СРСР уповноважені заяви ТАСС були більш елегантні)", - повідомили в пресслужбі "Нафтогазу".

"Випереджаючи наступні одкровення джерела ТАСС у Брюсселі: там також не підтримують прагнення "Газпрому" за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі", - підсумували в НАК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відмова від претензій "Нафтогазу" до "Газпрому" в арбітражах є економічно недоцільною, - Вітренко