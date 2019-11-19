Для залучення інвестицій Україна має зробити свою домашню роботу, зокрема, провести судову реформу, - посол Німеччини Фельдгузен

"Для того щоб ефективно боротися з усіма пострадянськими симптомами, українська економіка має розвиватися, для цього мають приходити інвестиції. Я завжди з радістю закликаю німецькі компанії приходити сюди, але Україна також має робити свою домашню роботу, зокрема досягти верховенства права і провести судову реформу. Тому що інвесторів лякає, коли вони не відчувають, що можуть захистити себе", - сказала посол в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Вона також наголосила на необхідності боротьби з корупцією.

Говорячи про земельну реформу, Фельдгузен заявила, що розуміє занепокоєння українців земельною реформою. "Я чула, що президент Зеленський відзначив необхідність референдуму з цього питання (продаж землі іноземцям, - ред.). Я можу це зрозуміти, але я також сподіваюся, що, наприклад, у німецьких фермерів, які вже давно тут обробляють землю, буде можливість купити цю землю", - зазначила посол Німеччини.

Фельдгузен заявила, що розуміє, що земельна реформа є чутливим питанням для українців.

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Водночас вона зазначила, що в багатьох країнах світу є чудові приклади, як можна організувати та обмежити скуповування землі іноземцями.

"Ми, звісно, вважаємо, що запровадження ринку землі - це дуже важливий крок для українців, це однозначно буде поштовхом для економіки", - наголосила посол.