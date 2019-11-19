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19.11.19 13:23

Під час пожежі на території військової частини на Львівщині загинув майор Олексій Останін

Під час пожежі у військовій частині в Старичах, що на Львівщині, загинув тимчасовий виконувач обов'язків командира військової частини Олексій Останін.

Під час пожежі на території військової частини на Львівщині загинув майор Олексій Останін

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Канал 24.

Так, за даними джерел 24 каналу, загиблим виявився майор Олексій Останін, 1975 року народження.

У нього залишилася дружина, син і донька. Дружина Останіна також служить у військовій частині на Львівщині, але в Яворові.

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Нагадаємо, 19 листопада 2019 року, близько 5 ранку в одній з військових частин, що дислокуються в селищі Старичі Яворівського району Львівської області, сталася пожежа, унаслідок якої один офіцер загинув, ще один зазнав опіків і був госпіталізований.

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