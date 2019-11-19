Росії треба було зробити це давно, - Столтенберг про повернення Україні захоплених кораблів

"Я вітаю повернення захоплених суден Україні Росії треба було зробити це доволі давно. Вона не має права захоплювати судна. Їх повернення відповідає міжнародним зобов'язанням Росії. Я вважаю, що це хороший чинник і сподіваюся, що це допоможе домогтися якогось прогресу у виконанні мінських угод. Це також може допомогти зусиллям, що вживаються в "нормандському форматі" для знаходження стійкого політичного вирішення кризи в Україні", - сказав Столтенберг на пресконференції в Брюсселі у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Він також очікує, що це питання буде обговорюватися главами МЗС країн НАТО в штаб-квартирі Альянсу в середу.

"Ми хочемо донести чіткий сигнал Росії, що вона має забезпечити свободу судноплавства в Азовському морі і Керченській протоці", - підкреслив Столтенберг.

Нагадаємо, ВМС ЗС України 25 листопада повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.