Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
19.11.19 13:49

Від завтра прокурори не вестимуть досудове слідство, - ГПУ

20 листопада 2019 року прокуратура припиняє функцію досудового розслідування, проте продовжує здійснювати процесуальне керівництво в розслідуванні, тобто організацію і координацію досудового слідства.

Від завтра прокурори не вестимуть досудове слідство, - ГПУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГПУ.

Усі незавершені розслідування передаються відповідно до кваліфікації до Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, Служби безпеки України і т. д. Разом з цим, повноваження прокурорів виконувати процесуальні дії в межах розслідувань забезпечить їхню безперервність.

З утворенням у ДБР спеціалізованого управління та переходу до нього слідчих, матеріали проваджень будуть направлені їм для подальшої роботи над розслідуваннями.

Також у відомстві нагадали, що досудове розслідування здійснювалось прокуратурою тимчасово. Ця функція прокуратурі не притаманна і не входить до функцій прокуратури, згідно з Основним Законом і Законом України "Про прокуратуру". У "Перехідних положеннях" Конституції України і КПК України зазначається, що до створення Державного бюро розслідувань повноваження щодо досудового розслідування здійснюють слідчі прокуратури, а після початку його роботи – мають завершити розслідування у визначений строк або вирішити питання про доручення його здійснення іншим органам досудового розслідування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переслідувати попереднього президента некрасиво, - Аслунд про справу ДБР проти Порошенка

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100