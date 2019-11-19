"Сидять і п'ють чай", - начальник адміністрації портів України в Маріуполі Барський розповів, як ФСБ оглядає судна в Керченській протоці

Як розповів Крим.Реалії начальник адміністрації портів України в Маріуполі Ігор Барський, російські силовики висаджуються на судно і близько години проводять огляд, передає Цензор.НЕТ.

"Підходять вони практично на гумових човнах. З цих човнів у разі вітру, хитавиці дуже складно висадитися і ось ці добу-дві - це як раз затримки, тому що вони не можуть висадитися на ці судна. Сам огляд - це перевірка суднової ролі та паспортів моряків, паспортів екіпажу - це практично десять хвилин. Весь інший час ті, хто оглядають, сидять на судні, п'ють чай і висиджують той норматив, який їм поставлений - одна година на одне судно", - розповів Ігор Барський.

Він вважає, що ці затримки "були вигадані російською владою, щоб пояснити необхідність захисту і контролю моста через Керченську протоку".

Водночас в українській морській охороні зазначили, що не зупиняють суду в Азовському морі.

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"Для нас немає різниці, який порт призначення, у нас є тільки законні підстави, тільки якщо судно щось порушує. Якщо судно нічого не порушує - ми його не зупиняємо. Азовське море має бути вільним для плавання під прапорами різних країн", - сказав командир Маріупольського загону морської охорони Микола Сиринський.