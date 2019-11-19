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19.11.19 14:16

"Формулу Штайнмаєра" можна імплементувати тільки після створення умов для виборів на Донбасі, але до них ще далеко, - посол ФРН Фельдгузен

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen) впевнена, що "формула Штайнмаєра" може бути імплементована тільки, коли сторони дійдуть до процесу організації виборів, що, на її думку, станеться нескоро.

"Формулу Штайнмаєра" можна імплементувати тільки після створення умов для виборів на Донбасі, але до них ще далеко, - посол ФРН Фельдгузен

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я хочу наголосити, що ця формула може відбутися тільки тоді, коли ми дійдемо до процесу організації виборів - коли будуть усі для цього умови. Як на мене, до виборів ще дуже довго і є ще інші кроки, які потрібно зробити", - сказала Фельдгузен в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона також висловила думку, що негативна реакція в суспільстві на узгодження сторонами Тристоронньої контактної групи в Мінську цієї пропозиції була пов'язана з тим, що люди слабо поінформовані про обставини виникнення "формули".

"Її запропонував десь три роки тому Франк-Вальтер Штайнмаєр (тоді міністр закордонних справ ФРН - ІФ), коли не було жодного прогресу в переговорах. У Мінських домовленостях є багато пунктів, як амністія, вибори або закон про особливий статус, а "формула Штайнмаєра" була спробою запропонувати зробити менші кроки, тобто визначити, що має статися у першу чергу, а що в другу", - розповіла дипломат.

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Фельдгузен запевнила, що "формула" ніколи не мала на меті змінити порядок Мінських угод.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".

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