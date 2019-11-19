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19.11.19 14:23

На саміті "нормандської четвірки" може бути узгоджено якийсь документ, але поки не ясно, буде він декларативним чи зобов'язувальним, - Пєсков

За підсумками саміту "нормандської четвірки" може бути узгоджений документ, але поки не зрозуміло, матиме він зобов'язувальний чи декларативний характер.

На саміті "нормандської четвірки" може бути узгоджено якийсь документ, але поки не ясно, буде він декларативним чи зобов'язувальним, - Пєсков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Можна очікувати, що буде узгоджуватися якийсь текст. Що це буде за документ, і чи буде він підписаний, поки говорити передчасно, поки якихось спільних рішень із цього приводу немає", - сказав Пєсков у вівторок журналістам.

"Бувають документи, які підписують, а бувають документи, які ухвалюють без підпису. Як правило, ухвалюються різного роду заяви, декларації, меморандуми і так далі. Деякі домовленості, плани дій, дорожні карти, угоди - документи, які мають зобов'язувальний характер або елементи зобов'язувального характеру, найчастіше підписуються", - пояснив Пєсков.

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У зв'язку з цим він ствердно відповів на питання, чи означає це, що поки не зрозуміло, буде очікуваний документ декларативним чи зобов'язувальним.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном. В результаті розмови усіма сторонами узгоджено дату її проведення - 9 грудня в Парижі.

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