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19.11.19 15:40

Поліція саботує розслідування нападу на Порошенка, - адвокат Головань

Національна поліція саботує розслідування нападу на п'ятого президента Петра Порошенка 25 липня, після того, як він з'явився на перший допит.

Поліція саботує розслідування нападу на Порошенка, - адвокат Головань

Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомив адвокат Ігор Головань.

"Суд зобов'язав допитати Трубу і Портнова за обставинами справи. На допиті за законом мали бути представники потерпілих. Тобто співробітників служби державної охорони. У порушення закону слідчий допитав Портнова без участі сторони потерпілих. Про це повідомив сам Портнов у своєму телеграм-каналі. Про допит Труби ми нічого не знаємо. Тому ми подали клопотання про відвід слідчих", - повідомив він.

Нагадуємо 25 липня четверо невідомих чоловіків намагалися напасти на Порошенка, коли він вийшов після допиту в ДБР, потім вони зникли. Чоловіки намагалися підбігти до машини Порошенка, його охоронець відбив нападника парасолькою, а той у відповідь розпорошив сльозогінний газ.

Після цього в інцидент втрутилася поліція, і зловмисники зникли. Порошенко встиг сісти в автомобіль і не постраждав унаслідок інциденту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат Головань опублікував текст рішення про допит Труби і Портнова у справі нападу на Порошенка. ДОКУМЕНТ

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