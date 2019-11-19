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19.11.19 14:23

Обговорення місцевих виборів на окупованому Донбасі в "нормандському форматі" можна почати лише після виведення звідти всіх найманців, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що на зустрічі в "нормандському форматі" варто почати обговорення можливостей проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, які можуть відбутися після виведення з цих територій усіх незаконних збройних формувань.

Обговорення місцевих виборів на окупованому Донбасі в "нормандському форматі" можна почати лише після виведення звідти всіх найманців, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на брифінгу у вівторок після зустрічі з прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабішем.

"Є серйозні питання, пов'язані з безпекою, гуманітарні питання. Є питання, пов'язані з місцевими виборами. Тобто ми маємо говорити про можливості проведення місцевих виборів після того, як там не буде жодних військових незаконних формувань. Розпочати цю розмову ми маємо", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що влада України хотіла б проведення місцевих виборів по всій країні, включно з територіями тимчасово непідконтрольного Україні Донбасу.

Нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що за найкращих умов місцеві вибори можуть відбутися не раніше квітня.

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