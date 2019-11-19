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19.11.19 14:38

Має бути більше конкретики щодо питання обміну "всіх на всіх", - Зеленський про зустріч у "нормандському форматі"

Президент Володимир Зеленський вважає, що на зустрічі в "нормандському форматі" потрібно говорити про конкретні терміни взаємного обміну утримуваними особами у форматі "всіх на всіх".

Має бути більше конкретики щодо питання обміну "всіх на всіх", - Зеленський про зустріч у "нормандському форматі"

Про це він сказав на брифінгу у вівторок після зустрічі з прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабішем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо ми говоримо про звільнення наших хлопців або про обмін полоненими, тобто таке словосполучення "обмін всіх на всіх", і для нас усіх, для мене особисто, для суспільства також має бути більше конкретики", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що "хоче повернути всіх наших людей додому". "Я теж хочу говорити коли. Якщо всіх, то коли? Для мене відповідь на запитання "коли?" - це конкретні терміни і "найближчим часом", - зазначив президент України.

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