Зустріч у "нормандському форматі" - це вже успіх, ми серйозно до неї готуємося, - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на брифінгу у вівторок після зустрічі з прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабішом.

"Цей формат був заблокований із 2016 року, і ця зустріч – уже успіх", - сказав він.

Зеленський зазначив, що українська сторона чекає цієї зустрічі на найвищому рівні і дуже серйозно до неї готується.

Коментуючи інформацію про те, що за підсумками зустрічі буде підписано "сухий документ", Зеленський сказав: "Що там обговорюватиметься, яким чином, сухе воно чи не сухе, мені здається, не важливо. Важливо - це конкретні речі".

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Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном. В результаті розмови усіма сторонами узгоджено дату проведення зустрічі - 9 грудня в Парижі.