Хто замішаний у корупційних схемах, краще йдіть самі, - новопризначений глава "Укравтодору" Кубраков анонсував звільнення в Службах автодоріг

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив новий керівник "Укравтодору" Олександр Кубраков.

"У нас багато інформації. Ті, хто був задіяний у якихось схемах, краще йдіть самостійно", - сказав він.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук висловив думку про необхідність скорочення більшої частини керівників Служб автодоріг.

"Я б ухвалював рішення дуже швидко. Особливо щодо осіб, про яких є інформація, що вони задіяні в схемах. І, навпаки, брав би людей, порядних і тих, які довго працюють на державу ... Якщо десь в областях або в центральному апараті є якісь групи впливу, рішуче від них позбавляйтеся", - сказав він Кубракову.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Олександр Кубраков став переможцем конкурсу на посаду голови Державного агентства автомобільних доріг України.

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