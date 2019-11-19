Держдума РФ дозволила демонструвати нацистську свастику

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомляють російські ЗМІ.

Зміни внесено в закон "Про увічнення Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" та "Про протидію екстремістської діяльності". Згідно з новими правилами, демонстрація нацистської символіки можлива, якщо при цьому "формується негативне ставлення до ідеології нацизму і відсутні ознаки пропаганди або виправдання нацизму".

За словами голови комітету Держдуми з культури Олени Ямпільської, стара норма приймалася з благих спонукань, однак ніхто не замислювався про її наслідки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ порушила кримінальне провадження у зв'язку з розміщенням свастики в одному з ТРЦ Києва

Нагадаємо, на початку двадцятого століття свастика отримала популярність як символ нацизму і гітлерівської Німеччини і стала стійко асоціюватися саме з режимом нацистської диктатури та ідеологи.