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19.11.19 15:16

Держдума РФ дозволила демонструвати нацистську свастику

У вівторок, 19 листопада, Держдума РФ у третьому читанні ухвалила закон, яким у країні дозволили демонстрацію свастики за умови засудження нацизму.

Держдума РФ дозволила демонструвати нацистську свастику

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомляють російські ЗМІ.

Зміни внесено в закон "Про увічнення Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" та "Про протидію екстремістської діяльності". Згідно з новими правилами, демонстрація нацистської символіки можлива, якщо при цьому "формується негативне ставлення до ідеології нацизму і відсутні ознаки пропаганди або виправдання нацизму".

За словами голови комітету Держдуми з культури Олени Ямпільської, стара норма приймалася з благих спонукань, однак ніхто не замислювався про її наслідки.

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Нагадаємо, на початку двадцятого століття свастика отримала популярність як символ нацизму і гітлерівської Німеччини і стала стійко асоціюватися саме з режимом нацистської диктатури та ідеологи.

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