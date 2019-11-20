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20.11.19 15:58

У Сумах попрощалися з комбригом 128-ї ОГШБр Коростельовим, померлим від поранень, зазнаних у зоні ООС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

20 листопада, в місті Суми о 10:00 в Свято-Воскресенському кафедральному соборі розпочнеться церемонія прощання з Євгеном Володимировичем Коростельовим, полковником, командиром 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, який 12 листопада в районі села Новотроїцьке Донецької області, під час виконання бойового завдання зазнав важкого поранення унаслідок мінно-вибухового підриву, від якого помер сьогодні о 4:00 в Харківському військово-медичному клінічному центрі Північного регіону, так і не прийшовши до тями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними ТСН, кілька тисяч людей прийшли попрощатися з Коростельовим.

Церемонія прощання почалася із заупокійної літії у Свято-Воскресенському соборі ПЦУ, яку відслужив єпископ Сумський і Охтирський Мефодій. Далі траурна церемонія пройшла вул. Соборною, після чого прощання продовжилося в будівлі колишнього артучилища - нині кадетського корпусу, в якому загиблий здобув професію військового. Далі труну з тілом покійного на гарматному лафеті доставили на Алею Слави центрального кладовища Сум, де відбулася церемонія похорону з усіма військовими почестями.

"Наш комбриг - приклад офіцера Збройних сил України. Він дуже грамотний, чудовий командир. Особисто показував приклад військовослужбовцям, вчив їх, підтримував. Наша бригада зазнала непоправної втрати", - так про Євгена Коростельова відгукується заступник командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади з морально-психологічного забезпечення полковник Євген Бондар. Він разом з іншими військовослужбовцями 128-ї бригади приїхав провести в останню путь свого командира.

Євген Коростельов з початку війни перебував у лавах захисників України. Пройшов важкий бойовий шлях разом із 25-ю окремої повітряно-десантною бригадою, від командира взводу управління самохідної артилерійської батареї до начальника артилерії - заступника командира 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. З вересня цього року був призначений командиром 128-ї ОГШБр.

У Сумах попрощалися з комбригом 128-ї ОГШБр Коростельовим, померлим від поранень, зазнаних у зоні ООС 01
У Сумах попрощалися з комбригом 128-ї ОГШБр Коростельовим, померлим від поранень, зазнаних у зоні ООС 02
У Сумах попрощалися з комбригом 128-ї ОГШБр Коростельовим, померлим від поранень, зазнаних у зоні ООС 03

У Сумах попрощалися з комбригом 128-ї ОГШБр Коростельовим, померлим від поранень, зазнаних у зоні ООС 04
У Сумах попрощалися з комбригом 128-ї ОГШБр Коростельовим, померлим від поранень, зазнаних у зоні ООС 05
У Сумах попрощалися з комбригом 128-ї ОГШБр Коростельовим, померлим від поранень, зазнаних у зоні ООС 06
У Сумах попрощалися з комбригом 128-ї ОГШБр Коростельовим, померлим від поранень, зазнаних у зоні ООС 07
У Сумах попрощалися з комбригом 128-ї ОГШБр Коростельовим, померлим від поранень, зазнаних у зоні ООС 08
У Сумах попрощалися з комбригом 128-ї ОГШБр Коростельовим, померлим від поранень, зазнаних у зоні ООС 09
У Сумах попрощалися з комбригом 128-ї ОГШБр Коростельовим, померлим від поранень, зазнаних у зоні ООС 10
У Сумах попрощалися з комбригом 128-ї ОГШБр Коростельовим, померлим від поранень, зазнаних у зоні ООС 11
У Сумах попрощалися з комбригом 128-ї ОГШБр Коростельовим, померлим від поранень, зазнаних у зоні ООС 12
У Сумах попрощалися з комбригом 128-ї ОГШБр Коростельовим, померлим від поранень, зазнаних у зоні ООС 13
У Сумах попрощалися з комбригом 128-ї ОГШБр Коростельовим, померлим від поранень, зазнаних у зоні ООС 14
У Сумах попрощалися з комбригом 128-ї ОГШБр Коростельовим, померлим від поранень, зазнаних у зоні ООС 15
У Сумах попрощалися з комбригом 128-ї ОГШБр Коростельовим, померлим від поранень, зазнаних у зоні ООС 16
У Сумах попрощалися з комбригом 128-ї ОГШБр Коростельовим, померлим від поранень, зазнаних у зоні ООС 17
У Сумах попрощалися з комбригом 128-ї ОГШБр Коростельовим, померлим від поранень, зазнаних у зоні ООС 18
У Сумах попрощалися з комбригом 128-ї ОГШБр Коростельовим, померлим від поранень, зазнаних у зоні ООС 19
У Сумах попрощалися з комбригом 128-ї ОГШБр Коростельовим, померлим від поранень, зазнаних у зоні ООС 20
У Сумах попрощалися з комбригом 128-ї ОГШБр Коростельовим, померлим від поранень, зазнаних у зоні ООС 21
У Сумах попрощалися з комбригом 128-ї ОГШБр Коростельовим, померлим від поранень, зазнаних у зоні ООС 22
У Сумах попрощалися з комбригом 128-ї ОГШБр Коростельовим, померлим від поранень, зазнаних у зоні ООС 23
У Сумах попрощалися з комбригом 128-ї ОГШБр Коростельовим, померлим від поранень, зазнаних у зоні ООС 24
У Сумах попрощалися з комбригом 128-ї ОГШБр Коростельовим, померлим від поранень, зазнаних у зоні ООС 25
У Сумах попрощалися з комбригом 128-ї ОГШБр Коростельовим, померлим від поранень, зазнаних у зоні ООС 26
У Сумах попрощалися з комбригом 128-ї ОГШБр Коростельовим, померлим від поранень, зазнаних у зоні ООС 27
У Сумах попрощалися з комбригом 128-ї ОГШБр Коростельовим, померлим від поранень, зазнаних у зоні ООС 28
У Сумах попрощалися з комбригом 128-ї ОГШБр Коростельовим, померлим від поранень, зазнаних у зоні ООС 29
У Сумах попрощалися з комбригом 128-ї ОГШБр Коростельовим, померлим від поранень, зазнаних у зоні ООС 30
У Сумах попрощалися з комбригом 128-ї ОГШБр Коростельовим, померлим від поранень, зазнаних у зоні ООС 31

Фото: UA:СУМИ, Панорама, Сумска облрада.

Також читайте: Комбриг 128-ї ОГПБ Коростельов помер у госпіталі після поранень на передовій

Після прощання колона рушить пішим ходом до Центрального кладовища на Алею Слави, де відбудеться похорон Героя.

У нього залишилися дружина, дочка і син.

Військова журналістка Євгенія Подобна повідомила, що всі охочі допомогти родині можуть переказувати гроші на банківську карту Оксани Коростельової 4731 2127 0099 2224.

У Сумах попрощалися з комбригом 128-ї ОГШБр Коростельовим, померлим від поранень, зазнаних у зоні ООС 32

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