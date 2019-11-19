Поголюся, коли повернуться українські кораблі, - Зеленський вибачився, що прийшов на пресконференцію неголеним

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав Зеленський на спільній з прем'єр-міністром Чехії пресконференції 19 листопада в Києві.

"Я хочу вибачитися, що неголений. Це не просто так. У нас є таке українське слово ... "забобони". Суто українське слово, дуже класне слово, я дуже люблю. Такий є "забобон". Знаєте: зараз я чекаю кораблі - кораблі повернуться, тоді поголюся", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росії треба було зробити це давно, - Столтенберг про повернення Україні захоплених кораблів

Нагадаємо, ВМС ЗС України 25 листопада повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.