Умов для виборів в ОРДЛО зараз немає, - радник президента ЄК з питань України Брок

Фейкових місцевих виборів на поки ще окупованій території Донбасу не буде, якщо тільки Україна сама на таке не погодиться, до того ж зараз умов для них немає. Про це Європравді сказав спецпредставник президента Єврокомісії з питань України Ельмар Брок, передає Цензор.НЕТ.

"Бо для виборів явно недостатньо розведення військ на невеликих ділянках і обміну ув'язненими", - сказав єврочиновник. За його словами, Україна має встановити контроль над кордоном, українські ЗМІ - отримати можливість працювати на всьому Донбасі, і потрібно "вирішити щось" з голосуванням переселенців.

На думку Кремля, вибори нібито мають відбутися в ОРДЛО до передачі Україні контролю над кордоном. Брок каже: як це зробити - питання переговорів. "На столі є ідея про спільний контроль за кордоном з боку України і ОБСЄ. Для України ... це питання суверенітету", - зазначив він.

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Єврочиновник сказав, що зараз Україна доводить, що з її боку є добра воля, і це, на його думку, "дуже допоможе" для міжнародної позиції країни. "А ось з російського боку ми поки не бачимо руху. І це не лише я кажу. Думки місії ОБСЄ дуже схожі з моїми", - підсумував Брок.