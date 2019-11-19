САП повідомила про підозру нардепу VIIІ скликання Дзензерському, який не задекларував 4,7 млрд (оновлено)

Про це повідомляє пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено, що протягом 2015-2018 років колишній депутат, з метою приховування інформації про свій реальний майновий стан, не задекларував наявність у себе невиконаних фінансових зобов'язань перед банківськими установами України на суму понад 4,7 млрд гривень.

Дії колишнього народного обранця кваліфіковані за ст. 366-1 КК України. Незважаючи на те, що зараз зазначена особа не перебуває за місцем проживання, вручення письмового повідомлення про підозру було здійснено в порядку, визначеному статтями 278, 111, 135 КПК України (відправлено засобами поштового та електронного зв'язку).

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У повідомленні Бюро не наводиться прізвище особи.

Разом з тим, як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про нардепа VIII скликання Дениса Дзензерського (входив до фракції "Народний фронт").

Як повідомлялося, 26 лютого 2018 року НАЗК затвердило і направило в НАБУ обґрунтовані висновки за результатами повної перевірки декларацій народного депутата Дзензерський за 2015 і 2016 роки. Встановлено, що депутат не вказав у декларації чинні на кінець звітного періоду фінансові зобов'язання перед трьома банківськими установами на загальну суму близько 3,19 млрд грн. Крім того, в декларації за 2015 рік Дзензерський задекларував дохід у вигляді подарунка в сумі 35 млн грн, законність підстав придбання якого не підтвердив доказами.

У липні 2018 року САП закрила кримінальне провадження за фактом невнесення Дзензерським в електронні декларації за 2015 і 2016 роки відомостей про фінансові зобов'язання на суму понад 4 млрд грн. У грудні Київський апеляційний суд скасував постанову САП про закриття кримінального провадження, а в січні 2019 року НАБУ відновило її розслідування.