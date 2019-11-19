Яхту з українським екіпажем, яка перевозила нелегальних мігрантів, затримали біля берегів Італії

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Днями Держприкордонслужба України отримала підтвердження, що за наданою Європолом інформацією про один із плавзасобів, яке могло використовуватися для незаконної махінації, Берегова охорона Італії затримала дрейфуючу яхту. Плавзасіб вдалося виявити в бухті Роччелла-Іоніка (італ. Roccella Ionica). На борту маленького суденця перебувало аж 74 пасажири, які назвалися громадянами Іраку. Екіпаж яхти складався з 2 українців 1980 і 1988 року народження. За сприяння нелегальній міграції італійська поліція наших співвітчизників арештувала", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що Державна прикордонна служба України спільно з Національною поліцією України та Європолом вживають заходів щодо протидії цій злочинній діяльності, проводяться слідчі дії, кінцевою метою яких є притягнення до кримінальної відповідальності осіб, зокрема іноземних громадян, причетних до залучення українських громадян у злочинну діяльності за кордоном.

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