Українські кораблі досі перебувають у статусі речових доказів, - адвокат Полозов

Про це заявив адвокат Микола Полозов у студії телеканалу UATV, передає Цензор.НЕТ.

"Їхній правовий статус досі - речові докази. Російська Федерація не виключила ці кораблі зі списку речових доказів, які проходять у кримінальній справі, і фактично за російськими законами їх передано Україні на відповідальне зберігання. Це означає, що на вимогу слідчого або суду, які захочуть їх вивчати, Україна повинна буде ці кораблі надати знову", - зазначив Полозов.

Як речові докази у кримінальній справі проходять також вилучені росіянами документація, деякі особисті речі екіпажів суден, радіонавігація, радіокерування, а також військові припаси та особиста зброя військових моряків, зазначає гість студії. Деякі з цих речей досі в Росії.

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Як повідомлялось, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух у напрямку материкової України.

Нагадаємо, ВМС ЗС України 25 листопада повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.