Клітіна має подати позов щодо заяв про отримання нею посади заступниці міністра через ліжко, - правозахисниця Маляр

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала у фейсбуці юристка і правозахисниця Анна Маляр.

"Люди, які це говорили голосу схожому на голос начальника поліції Кривого Рогу, навряд чи знайдуть належні для суду докази сказаного. А отже мусять вибачитись за поширення недостовірної інформації і, якщо заступниця міністра вважатиме, що їй завдано моральну шкоду, то ще й компенсувати її", - пише вона.

Нагадаємо, виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков оприлюднив аудіозапис, на якому нібито нардепи від СН розповідають про те, як заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна отримала свою посаду.

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