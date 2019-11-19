Чиновники Держгеокадастру в Дніпрі привласнили собі майже 3 гектари землі на 30 млн грн, - СБУ

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "До складу групи входили один з керівників ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській області та представники місцевого криміналітету, що мають зв’язки з російськими "колегами".

Зловмисники під час проведення конкурсу на посаду до одного з відділів Держгеокадастру "працевлаштували" фіктивного реєстратора. Вони використали втрачені документи мешканця міста. Неіснуючий посадовець отримав електронний ключ доступу до Державного земельного кадастру. Від його імені здійснювали незаконну державну реєстрацію земельних ділянок з можливістю переведення їх у приватну власність.

Упродовж дев'яти місяців "державний службовець" навіть отримував заробітну плату на оформлений банківський рахунок. За цей період ділки незаконно зареєстрували та отримали кадастрові номери на 14 земельних ділянок у центральній частині Дніпра, загальною площею понад 2,8 гектара.

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Завдяки реакції співробітників СБУ зловмисники не встигли перевести земельні ділянки з державної власності у приватну, що крім матеріальних збитків державі могло спричинити негативний суспільний резонанс у місцевій громаді.

Під час слідчих дій за місцями роботи ключових фігурантів справи правоохоронці вилучили документацію та інші докази проведення оборудки. У межах порушеного кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всього кола осіб, причетних до протиправних дій.

Операція з викриття зловмисників проводилась під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури №3".

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