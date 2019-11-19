Якщо 5% судової системи почистити, вона працюватиме як годинник, - Венедіктова

Про це вона розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання журналістки, чи підтримує вона ідею про ліквідацію нинішнього ОАСК (Окружний адміністративний суд Києва. - Ред.) і створення нового суду, Венедіктова зазначила, що вона за стійкість судової системи. Не можна ліквідувати кожен суд, який нам не подобається.

"Краще карати суддів, які виносять неправосудні рішення або скоюють злочини. У нас головна проблема в країні - це безкарність", - підкреслила Венедіктова.

За її словами, правоохоронні органи мають збирати матеріали таким чином, щоб потім вони "в судах не розвалювалися".

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"А то у нас за все "відгрібають" судді. За роботу адвокатів. За роботу прокурорів. За роботу виконавців судових рішень", - заявила вона.

"Переконана, якщо 5% з судової системи почистити з певним логічним доведенням до вироків, вона працюватиме як годинник. Там стільки трудоголіків, там стільки людей хороших, світлих є. В тому числі і молодих, які прийшли в систему, вони горять своєю роботою" , - розповіла Венедіктова.

Повний текст інтерв'ю з Іриною Венедіктовою читайте тут.