Мінінфраструктури хоче ліквідувати "Укравтодор" і передати його функції приватному сектору

Про це Криклій заявив під час спільного брифінгу з новим главою "Укравтодору" Олександром Кубраковим і прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком 19 листопада, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З наступного року, після зимового періоду, плануємо ліквідувати ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України". Її функції можна буде передати приватному сектору, який не пов'язаний з бюрократичними процедурами і зможе оперативніше закуповувати найкращу техніку ... Та й взагалі - це нормальна європейська практика, коли утриманням та експлуатацією доріг займається приватний сектор. А у нас якийсь облавтодор не візьми - він збитковий, постійно не вистачає грошей, у використанні держмайна наявний корупційний фактор", - сказав міністр.

Крім того, Криклій повідомив про плани позбавити "Укравтодор" функції інспекції доріг.

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"Вони ("Укравтодор . - Ред.) - замовник послуг. Інспекційна функція повинна бути окремо, щоб не виникав конфлікт інтересів. Тому що виходить так: сам замовляю - сам перевіряю, що не є дієвим інструментом", - зазначив він.