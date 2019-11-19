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19.11.19 20:29

На Херсонщині податкова міліція ліквідувала нелегальне виробництво алкоголю, замасковане під виготовлення склоомивача. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі припинили діяльність незаконного виробництва алкоголю, замаскованого під виготовлення склоомивача.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

На Херсонщині податкова міліція ліквідувала нелегальне виробництво алкоголю, замасковане під виготовлення склоомивача 01

В рамках проведення операції "Акциз-2019" і розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України була встановлена ​​група осіб, які впродовж 2018-2019 рр. здійснювали масову незаконну поставку спирту на підпільне виробництво алкоголю. Згадане виробництво було замасковано під виготовлення склоомивача. Надалі незаконно виготовлену продукцію зберігали, перевозили та реалізовували кінцевим споживачам.

На Херсонщині податкова міліція ліквідувала нелегальне виробництво алкоголю, замасковане під виготовлення склоомивача 02

За результатами вжитих заходів підпільне виробництво ліквідовано. З незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання 4,8 тис. літрів спирту загальною орієнтовною вартістю понад 1,4 млн грн.

На Херсонщині податкова міліція ліквідувала нелегальне виробництво алкоголю, замасковане під виготовлення склоомивача 03

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Триває слідство.

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