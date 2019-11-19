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19.11.19 19:05

Справу про недекларування ексглавою Запорізької ОДА Брилем статку на 35 млн передано в Антикорупційний суд

Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт проти колишнього голови однієї з обласних державних адміністрацій, якого підозрюють у декларуванні недостовірних даних.

Справу про недекларування ексглавою Запорізької ОДА Брилем статку на 35 млн передано в Антикорупційний суд

Про це повідомила пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

9 липня детективи НАБУ за погодженням з прокурорами САП повідомили колишньому голові ОДА про вчинення злочину за ст. 366-1 Кримінального кодексу. Його не арештовували, суд призначив запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Слідство встановило, що ексчиновник в електронних деклараціях за 2016 і 2017 роки не задекларував доходи на суму близько 35 млн гривень і 8 млн гривень відповідно, а декларацію 2015 року взагалі не подав. Серед незадекларованого в 2016-2017 роках майна - нерухомість, авто, доходи, корпоративні права.

Як повідомляє видання "Лівий берег", йдеться про ексголову Запорізької обладміністрації Костянтина Бриля, який з 25 вересня 2015 року працював першим заступником голови ОДА, а в останні місяці виконував обов'язки голови у зв'язку з відставкою Григорія Самардака.

22 квітня 2016 року президент Петро Порошенко призначив його головою Запорізької ОДА.

Його було звільнено 11 червня 2019 року президентом Володимиром Зеленським.

Справу про недекларування ексглавою Запорізької ОДА Брилем статку на 35 млн передано в Антикорупційний суд 01

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