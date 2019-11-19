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19.11.19 18:07

Росія має продовжити транзит газу через Україну, - МЗС Німеччини

У Міністерстві закордонних справ Німеччини заявили, що підтримують продовження транзиту російського газу через газотранспортну систему України після 2019 року, коли закінчиться діючий контракт на транзит.

Росія має продовжити транзит газу через Україну, - МЗС Німеччини

Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас під час пресконференції з главою МЗС України Вадимом Пристайком, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Громадське ТБ.

"Ми підтримуємо переговори щодо транзиту газу через Україну. Ми вважаємо, що транзит слід продовжити і після 2019 року", - повідомив Маас.

Він також зазначив, що напередодні німецький парламент схвалив ратифікацію оновленої газової директиви, яка передбачає накладення на "Північний потік-2" (трубопровід, яким Росія зможе приносити газ в обхід України) штучних обмежень.

"Я хочу прибрати деякі спекуляції, які були останнім часом. Німецький Бундестаг ухвалив Європейську директиву про газ саме так, як ми це обіцяли", - додав міністр.

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