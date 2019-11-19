Процесуальні кодекси потрібно міняти, вони заточені на те, щоб процеси тяглися нескінченно, - Венедіктова

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомила глава комітету ВР з питань правової політики Ірина Венедіктова.

За її словами, наступним етапом у судовій реформі буде зміна процесуального кодексу.

"Безперечно, потрібно міняти процесуальний кодекс. Треба робити процеси швидкими, справедливими. Причому справедливими і для суддів, і для громадян, які приходять до судів, тому що мені особисто здається, що наші процесуальні кодекси заточені на те, щоб процеси могли тягнутися нескінченно" , - зазначила Венедіктова.

Вона повідомила, що зараз у Комітеті напрацьовуються зміни до Цивільного процесуального кодексу, Господарського процесуального кодексу, а також до Кодексу про адміністративне судочинство.

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"Треба справді дивитися, щоб там і зловживань відводами не було, і забезпечувальні заходи накладалися таким чином, щоб це не були якісь рейдерські захоплення в майбутньому. Друге - це те, що ми обіцяли в передвиборчій програмі. Це мирові судді і суди присяжних", - пояснила вона.

Однак, за її словами, швидко це здійснити не вийде.

"Якщо ми візьмемо, скажімо, мирових суддів, треба вносити зміни до Конституції України, потім створити правильну модель, виходячи з реформи децентралізації, тому що мирові судді - це виборні посади. Це судді, які можуть бути відкликані. І, відповідно, платити їм будуть територіальні громади. Тобто, це дуже класна, красива історія, яка розвантажить суди першої інстанції, принесе довіру до суддів, але питання бюджету тут першочергове ", - розповіла Венедіктова.

Вона вважає, що краще цю ідею запускати після місцевих виборів.

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