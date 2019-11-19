Тимошенко хотіла отримати контроль над Держагентством з управління зоною відчуження, - Сергій Лещенко

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

"Зараз на чолі цього органу влади, що оперує Чорнобильською зоною і багатомільярдними бюджетами фінансової допомоги, перебуває виконуючий обов'язки", - зазначив журналіст.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Тимошенко лобіювала призначення свого ставленика в Державну продовольчо-зернову компанію України в обмін на підтримку ініціатив президента Володимира Зеленського в парламенті. Отримавши відмову, вона вирішила перейти в опозицію. Формальним приводом для цього стало прийняття закону про ринок землі сільгосппризначення.

Крім того, про свою опозиційність нагадало також ВО "Свобода". Як вважає Лещенко, так партія вирішила висловити своє невдоволення у зв'язку з намірами влади приватизувати "Укрспирт", що йде врозріз із фінансовими інтересами Ігоря Кривецького на прізвисько "Пупс", якого називають спонсором "Свободи".