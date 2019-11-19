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19.11.19 18:35

Тимошенко хотіла отримати контроль над Держагентством з управління зоною відчуження, - Сергій Лещенко

Лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко домагалася призначення своїх ставлеників на високі посади. Як повідомляє екснардеп, журналіст Сергій Лещенко, вона претендувала на те, щоб її чоловік очолив Державне агентство України з управління зоною відчуження.

Тимошенко хотіла отримати контроль над Держагентством з управління зоною відчуження, - Сергій Лещенко

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

"Зараз на чолі цього органу влади, що оперує Чорнобильською зоною і багатомільярдними бюджетами фінансової допомоги, перебуває виконуючий обов'язки", - зазначив журналіст.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Тимошенко лобіювала призначення свого ставленика в Державну продовольчо-зернову компанію України в обмін на підтримку ініціатив президента Володимира Зеленського в парламенті. Отримавши відмову, вона вирішила перейти в опозицію. Формальним приводом для цього стало прийняття закону про ринок землі сільгосппризначення.

Крім того, про свою опозиційність нагадало також ВО "Свобода". Як вважає Лещенко, так партія вирішила висловити своє невдоволення у зв'язку з намірами влади приватизувати "Укрспирт", що йде врозріз із фінансовими інтересами Ігоря Кривецького на прізвисько "Пупс", якого називають спонсором "Свободи".

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