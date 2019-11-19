Я наполегливо вимагав від президента змінити начальника Генштабу Муженка, - Косюк

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, відповідаючи на запитання, чи вимагав він на початку серпня 2014-го призначити генерал-лейтенанта Валерія Фролова на місце начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка.

"Так, я наполегливо вимагав від президента прийняти таке рішення. Тому що мені доручив сам президент щось міняти в силовому блоці - і я зажадав інструменти. Я хотів, щоб керівники несли відповідальність, щоб для виконання конкретних завдань підбиралися компетентні люди. Але виявилося, що логіка інша, мої аргументи не були сприйняті. Що ж, якщо керівники мені не підкоряються, не виконують завдань і доручень і не здатні робити правильні висновки - значить керуйте ними самі. Ось за цією логікою я фактично і пішов з поста куратора силових структур, але формально табличка на кабінеті ще висіла кілька місяців", - розповів Косюк.

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Нагадаємо, Косюк обіймав посаду в Адміністрації президента з 3 липня по 8 грудня 2014 року. Порошенко заявив, що бізнесмен відповідатиме за "координацію дій і підвищення рівня керованості силовим блоком".

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