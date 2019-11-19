Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
19.11.19 18:14

Меморіальну дошку загиблому на Донбасі воїну 72-ї ОМБр Олександру Калиновському відкрили в Миколаєві. ФОТО

Меморіальну дошку загиблому на Донбасі воїну 72-ї окремої механізованої бригади Олександру Калиновському відкрили в Миколаєві. Її встановлено на фасаді будинку, де жив разом із батьками загиблий військовослужбовець.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ..

Меморіальну дошку загиблому на Донбасі воїну 72-ї ОМБр Олександру Калиновському відкрили в Миколаєві 01

Віддати данину пам'яті і поваги Герою, підтримати його батьків приїхали представники влади Миколаївщини, друзі Олександра, вчителі школи, в якій він навчався, бойові побратими.

Читайте також: Що відбувається в зоні розведення військ поблизу Золотого. ЕКСКЛЮЗИВНА КАРТА ОПЕРАТИВНОЇ ОБСТАНОВКИ

За особисту мужність і самовідданість, проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, високий професіоналізм, вірність військовій присязі Указом президента України Олександра Калиновського нагороджено орденом "За мужність" 3 ступеня.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100