У Дніпрі дали старт будівництву нового аеропорту - в ОДА приїхала проєктна команда DCH

Про це повідомляє пресслужба Дніпровської обласної державної адміністрації.

Вранці тут відбулася нарада, присвячена реконструкції аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпро".

Присутні представники обласної та районної влади, Нацагентства інфраструктурних проєктів України, дніпровського аеропорту обговорили з проєктною командою групи DCH практичні питання, вирішення яких необхідне для старту будівельних робіт. Йшлося про розробку містобудівної документації та порядку використання бюджетних коштів. За підсумками зустрічі було вирішено забезпечити регулярне проведення подібних нарад за участю всіх залучених в реалізацію проєкту сторін.

Нагадаємо, що будівництво Міжнародного аеропорту "Дніпро" відповідно до світової практики буде реалізовано у форматі приватно-державного партнерства. Роботи зі створення нової злітно-посадкової смуги та інших компонентів аеродромного комплексу фінансуються державою. Загальна сума держінвестицій в проєкт оцінюється в 3 млрд грн, з яких 1 млрд грн передбачено в нещодавно прийнятому Верховною Радою України Державному бюджеті-2020. Ще 200 млн грн ВРУ раніше виділила на проведення відповідних проєктних робіт. В даний час проводиться конкурсний відбір проєктувальника аеродрому та організації-розробника ДПТ (детального плану території). Приватний інвестор створення аеровокзального комплексу - група DCH Олександра Ярославського, яка вже має успішний досвід будівництва, експлуатації та розвитку Міжнародного аеропорту "Харків". Плановий обсяг інвестицій DCH - $70 млн, на замовлення приватного інвестора ведеться робота над проєктною документацією для будівництва аеровокзалів.

"У Держбюджеті-2020 на аеропорт у Дніпропетровській області заклали 1 млрд грн. Ми одразу приступили до роботи – маємо швидко узгодити всі технічні моменти, аби зведення терміналу та злітно-посадкової смуги розпочалося в строк. Будівельники стануть до роботи на об’єкті вже у 2020-му", – зазначив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

До підготовки базової планової документації для Міжнародного аеропорту "Дніпро" також узялася всесвітньовідома австрійська консалтингова компанія Airport Consulting Vienna. Експерти проєктної команди DCH і Airport Consulting Vienna готуватимуть інформацію для розробки дизайну аеродрому, майстер-плану розвитку і бізнес-плану на період до 2045 г. Як розповів Володимир Васильченко, керівник проєкту будівництва Міжнародного аеропорту "Дніпро" і генеральний директор Міжнародного аеропорту "Харків": "як і під час будівництва харківського аеропорту, на старті проєкту необхідно дуже чітко розуміти, який вигляд матиме аеродромний комплекс, де і як будуть розташовані конкретні об'єкти інфраструктури. І, звичайно, цінувати динаміку бізнес-показників у довгостроковій перспективі. Я впевнений, що у співпраці з Airport Consulting Vienna ми оперативно підготуємо необхідні базові документи".

Юрій Рубанов, представник Airport Consulting Vienna, нагадав, що добре знайомий з поточним станом справ у Міжнародному аеропорту "Дніпро": "Фактично, передпроєктні дослідження ми провели ще на початку 2019 року, коли оцінювали можливі варіанти будівництва та презентували результати громаді Дніпр. Прекрасно, що в кінцевому підсумку було обрано економічно оптимальний сценарій. У Airport Consulting Vienna величезний міжнародний досвід консультаційної підтримки інвестиційних проєктів в індустрії аеропортів. Ми застосуємо цю нашу глобальну експертизу в Дніпрі, щоб у місті з'явилися дуже функціональні і сучасні "повітряні ворота".