Суд відпустив Ляшка на поруки нардепів Волинця та Сюмар

Бориспільський міський районний суд розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу для Ляшка і відпустив його на поруки народних депутатів Вікторії Сюмар та Михайла Волинця, передає Цензор.НЕТ, з посиланням на Громадське ТВ.

Прокурор клопотав про тримання під вартою ексдепутата без можливості внесення застави. Серед ризиків назвав можливість Ляшка уникати викликів суду та переховуватися, впливати на потерпілого і свідків, тиснути на суд.

Окрім того, прокурор наголосив, що Ляшко може вчинити повторне правопорушення, оскільки після бійки продовжував публічно образливо висловлюватися щодо Андрія Геруса, зокрема й у соцмережах.

Підозру про вчинення кримінального правопорушення прокурор обґрунтував відповідною заявою, допитом потерпілого, свідків, висновком судмедекспертизи та протоколом розгляду речового доказу.

Зі свого боку, Ляшко назвав озвучені ризики "смішними", а прокурора — "ідіотом".

"Всі ті обґрунтування, які наводить цей тіп на підтвердження того, що я можу кудись зникати, ухилятися чи впливати, — все це не варто виїденого яйця. Все це вигадки й все це смішно й принизливо, коли народні гроші витрачаються на таких ідіотів", — відповів Ляшко.

На це суддя зробив зауваження, попросивши поважати один до одного.

Адвокатка Ляшка у своїх доводах невинуватості її підзахисного, зокрема, керувалася тим, що зняття побоїв з Геруса відбулося через 5 діб після бійки.

"Відсутні будь-які докази причинно-наслідкового зв'язку, що саме Олег Валерійович наніс будь-які тілесні ушкодження Герусу. Так, вибачте, людина 5 днів десь ходила, гуляла, і через 5 днів тільки експерт оглядає безпосередньо цю людину і робить висновок, що нібито там є легкі тілесні ушкодження", — наголосила адвокатка.

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