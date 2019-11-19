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19.11.19 23:57

На Дніпропетровщині податкова міліція блокувала безліцензійну торгівлю пальним на трьох АЗС, вилучено ТМЦ на 2,3 млн грн. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області виявили і зупинили безліцензійну торгівлю пальним на території регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

На Дніпропетровщині податкова міліція блокувала безліцензійну торгівлю пальним на трьох АЗС, вилучено ТМЦ на 2,3 млн грн 01

В рамках проведення операції "Акциз - 2019" було встановлено три місцеві АЗС, які здійснюють зберігання та роздрібну реалізацію пального без отримання ліцензії на ведення зазначеного виду господарської діяльності.

За результатами вжитих заходів із незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання підакцизних товарів та обладнання на загальну на суму 2,3 млн грн.

На Дніпропетровщині податкова міліція блокувала безліцензійну торгівлю пальним на трьох АЗС, вилучено ТМЦ на 2,3 млн грн 02

Проти правопорушників складено протоколи про адміністративні правопорушення згідно з ч.1 ст.164 КУоАПП.

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