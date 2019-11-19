На Донбасі 20 тисяч дітей навчаються в школах у зоні досягнення обстрілів і на лінії зіткнення

Про це повідомила представник Уповноваженого Верховної Ради України з дотримання прав дитини та сім’ї Аксана Філіпішина, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо говорити про певні цифри і дітей, які піддаються ризику, то станом на 2019 рік, наприклад, говоримо про небезпеку в освітньому процесі, за нашими даними, за тією інформацією, яку надали нам цивільні військові адміністрації у Донецькій та Луганській області, у Донецькій області в зоні досягнення обстрілів було розташовано 119 навчальних закладів, у яких навчається понад 12 тисяч дітей. У Луганській області на лінії зіткнення знаходиться 66 закладів освіти, у яких навчається понад 8 тисяч дітей. Я говорю про сторону, яка підконтрольна урядові України", - сказала Філіпішина.

Також вона повідомила про відсутність інформації щодо кількості таких навчальних закладів, розташованих по інший бік лінії розмежування, та дітей, які в них навчаються.

Читайте також: Зеленського звинуватили у зустрічі з підставними вчителями в Золотому, глава Луганської ОДА Гайдай спростував звинувачення. ДОКУМЕНТ