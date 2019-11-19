Під час телефонної розмови між Трампом і Зеленським згадувалася конкретна справа - щодо компанії Burisma, - помічниця Пенса Вільямс

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, до обіду перед представниками розвідувального комітету Палати представників свідчили Директор з європейських справ Ради національної безпеки Білого дому полковник Александер Віндман і помічниця віцепрезидента Майка Пенса Дженніфер Вільямс.

Остання заявила, що телефонна розмова між Трампом і Зеленським 25 липня була "незвичайною", порівняно з розмовами з іншими світовими лідерами, адже "вона містила дискусію про те, що мало вигляд внутрішньополітичного питання" - там згадувалася конкретна справа - щодо компанії Burisma.

Вона відмовилася коментувати інший дзвінок між віцепрезидентом США Майком Пенсом і Зеленським 18 вересня, тому що він засекречений. Але Вільямс повідомила, що перше запитання, яке Зеленський поставив під час зустрічі з Пенсом у Варшаві 1 вересня, було про затримку військової допомоги Україні. За її словами, Пенс не пояснив Зеленському причини затримки, але "запевнив його в незмінній підтримці України".

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Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.