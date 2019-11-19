ЗСУ збили на Донбасі ворожий безпілотник. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "На Горлівському напрямку, російські окупаційні війська використали БПЛА, який здійснював політ над позиціями наших підрозділів з метою уточнення побудови системи оборони і викриття системи вогню підрозділів Об'єднаних сил.

Завдяки злагодженим діям спостерігачів і розрахунків чергових вогневих засобів, ворожий безпілотний літальний апарат був збитий зосередженим вогнем зі стрілецької зброї. Під час падіння на безлюдне подвір'я БПЛА здетонував, що може свідчити про небезпечний вантаж, яким ворог намагався вразити наших військових.

Залишки збитого БПЛА передано фахівцям спеціальних підрозділів для вивчення та ідентифікації".

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