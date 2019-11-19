Мосійчук оприлюднив документи про те, що нардеп від "СН" Іванісов був засуджений за зґвалтування неповнолітньої. Той назвав це "дешевою чорнухою"

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Згідно з опублікованими матеріалами, Іванісов Роман Валерійович, 02.11.1978 р. н. був заарештований 14 вересня 1995 Куйбишевським райвідділом Запорізької області за ст. 117 ч. 3 (зґвалтування неповнолітньої), і ст. 118 ч. 2 (зґвалтування неповнолітньої неприродним чином) діючого на той момент Кримінального кодексу. 22 вересня того ж року він прибув до СІЗО, звідки за постановою Куйбишевського суду Запорізької області через три дні випущений.

Втім, ненадовго. Вже 25 жовтня 1995 СУ УМВС України в Запорізькій області повторно затримала Іванісова за тими ж статтями.

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У результаті 21 березня 1996 майбутній нардеп від "Слуги народу" був засуджений до 3 років 6 місяців позбавлення волі. За визначенням Запорізького обласного суду від 17 квітня 1996 вирок був змінений на 2 роки 6 місяців виправних колоній загального режиму. Відбував вирок у Маріупольській ВТК Донецької області.







У свою чергу, Іванісов у Фейсбуці написав пост, в якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є помилковою.