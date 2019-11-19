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19.11.19 21:57

Мосійчук оприлюднив документи про те, що нардеп від "СН" Іванісов був засуджений за зґвалтування неповнолітньої. Той назвав це "дешевою чорнухою"

Екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му окрузі (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що у 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої. Сам Іванісов це заперечує.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Згідно з опублікованими матеріалами, Іванісов Роман Валерійович, 02.11.1978 р. н. був заарештований 14 вересня 1995 Куйбишевським райвідділом Запорізької області за ст. 117 ч. 3 (зґвалтування неповнолітньої), і ст. 118 ч. 2 (зґвалтування неповнолітньої неприродним чином) діючого на той момент Кримінального кодексу. 22 вересня того ж року він прибув до СІЗО, звідки за постановою Куйбишевського суду Запорізької області через три дні випущений.

Втім, ненадовго. Вже 25 жовтня 1995 СУ УМВС України в Запорізькій області повторно затримала Іванісова за тими ж статтями.

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У результаті 21 березня 1996 майбутній нардеп від "Слуги народу" був засуджений до 3 років 6 місяців позбавлення волі. За визначенням Запорізького обласного суду від 17 квітня 1996 вирок був змінений на 2 роки 6 місяців виправних колоній загального режиму. Відбував вирок у Маріупольській ВТК Донецької області.

Мосійчук оприлюднив документи про те, що нардеп від СН Іванісов був засуджений за зґвалтування неповнолітньої. Той назвав це дешевою чорнухою 01

Мосійчук оприлюднив документи про те, що нардеп від СН Іванісов був засуджений за зґвалтування неповнолітньої. Той назвав це дешевою чорнухою 02
Мосійчук оприлюднив документи про те, що нардеп від СН Іванісов був засуджений за зґвалтування неповнолітньої. Той назвав це дешевою чорнухою 03
Мосійчук оприлюднив документи про те, що нардеп від СН Іванісов був засуджений за зґвалтування неповнолітньої. Той назвав це дешевою чорнухою 04

У свою чергу, Іванісов у Фейсбуці написав пост, в якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є помилковою.

Мосійчук оприлюднив документи про те, що нардеп від СН Іванісов був засуджений за зґвалтування неповнолітньої. Той назвав це дешевою чорнухою 05

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