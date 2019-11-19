До кінця року ЗСУ отримають 2 800 одиниць озброєння і військової техніки, - Міноборони

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Заплановано поставку ще близько 54 тисяч штук боєприпасів різного призначення, понад 800 приладів нічного бачення і більш ніж 2 800 зразків ОВТ, у т.ч. ракетно-артилерійського озброєння - майже 1 300 одиниць, бронетанкового озброєння і техніки - близько 80 од., понад 100 од. автомобільної техніки, близько 80 од. засобів інженерного обладнання, понад 30 комплексів БПЛА і більш ніж 30 засобів зв'язку.

У Міноборони зазначили, що також триватимуть поставки радіолокаційних станцій для ППО і комплексів та станцій РЕБ, модернізованих літаків і вертольотів.

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